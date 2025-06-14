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邑錡抓住趨勢 深化全球布局

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）董事長陳世哲昨（13）日表示，看好今年自有品牌OBM、創新ODM及軍工產品三大業務同步成長，無人機載具與三光相機開發加速推進，攜手雷虎科技整合產品，本季進行測試驗證，力拚全年營運優於去年。

邑錡看好邊緣AI、軍工影像與機器人視覺AI趨勢，積極參與國際展覽，深化全球布局。投入低功耗影像模組、SaaS雲端解決方案與Edge AI機器人視覺開發，以新世代產品為營運注入成長動能。

邑錡昨天召開股東會，針對最新營運展望，陳世哲釋出以上看法。邑錡累計今年前五月營收2.21億元，年增1.97%。昨天股東會通過配發1.8元現金股利，股價收79.9元，下滑2.3元。

邑錡表示，自有品牌方面，4K雲端縮時相機今年1月底陸續出貨，第1季末全球正式銷售。具備高度整合的雲端遠程操控及AI分析功能，目前預接訂單樂觀。

創新ODM方面，美國教育智慧裝置及微光航海影像裝置出貨穩定，歐洲醫療裝置新專案將進入量產。軍工領域則積極布局微光夜視產品，正與客戶洽談規格需求。

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