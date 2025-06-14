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萬年清接案量看增

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
萬年清董事長何家慶。聯合報系資料照
萬年清董事長何家慶。聯合報系資料照

水處理工程公司萬年清（6624）昨（13）日舉行股東會，董事長何家慶表示，受惠於ESG、循環經濟與半導體擴廠需求，以及政府焚化爐更新政策，去年營收大幅成長。今年持續深耕台灣市場，積極拓展印度等海外據點，營運可望持續成長。

何家慶指出，2024年主要客戶因應ESG及循環經濟的新產品線擴張，加上美中貿易戰帶出新地區擴廠需求，新建廠工程陸續開展。在台灣與大型環保工程公司合作參與政府促參標案及半導體供應鏈擴廠案，皆為營收帶來顯著成長。

萬年清股東會重點
萬年清股東會重點

其中，與大型環保公司合作取得台灣封裝大廠新建廠的廢水處理訂單，切入先進封裝廠後續廢水處理市場，因先進封裝產能倍增，預期未來工程接案量將持續增加。

何家慶表示，去年於中部科學園區建立「零廢中心」，有機溶劑熱回收廠及異丙醇回收廠的廢水處理工程案同年竣工。第二座零廢中心相關工程案已進入準備階段，預計今年加入營運。

政府推動2050淨零轉型政策，萬年清近年參與焚化廠更新及廢棄物發電廠、廢轉能工廠的廢水處理工程。目前已承攬六件焚化廠廢水處理工程，其中四件去年完成建造試車。何家慶強調，憑藉創新技術與優勢，將持續作為廢水處理及回收技術的供應者，擴大服務範疇。

海外市場拓展方面，萬年清著眼於印度市場潛力，去年成立印度子公司及建立服務團隊，目前已有數個工程案進入議約階段。台灣大型企業陸續往印度建立新產線，預期今年印度市場將能取得更多工程案件，搶攻當地水資源處理商機。

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