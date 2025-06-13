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富宇股東會／通過配發1.8元股息 董座：今年推案70億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富宇地產召開股東常會，董事長張世欣(左)與副總鍾博全宣布今年推案70億元。記者宋健生/攝影
富宇地產召開股東常會，董事長張世欣(左)與副總鍾博全宣布今年推案70億元。記者宋健生/攝影

富宇（4907）去年每股稅後純益6元，股東常會13日通過配發1.8元現金股利董事長張世欣表示，今年富宇地產推案金額約70億元，綜觀整體房市，仍以剛性需求為主，首購型產品還是主力。

張世欣指出，自去年9月央行第七波信用管制上路至今，投資客近乎絕跡，房市交易普遍趨緩，再加上川普關稅引發經濟波動，促使開發商放慢推案速度，出現不少推案向後遞延的現象。

張世欣認為，今年房市仍以剛性需求為主，首購型產品還是主力，富宇地產未來將持續專注本業，強化產品設計與售後服務。

富宇地產去年有彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」與新竹縣新豐鄉「明星樂」等三件完銷個案完工交屋，加上新竹「君品」、台中「帝國之心」、「綠都心」、「晴美」、「峰景」等建案之餘屋銷售挹注營業收入，獲利亮眼，今年預計有「豐卉」、「富宇大悅」等建案完工入帳，兩案總銷約13億元；再加上「中山溱邸」餘屋持續入帳，推估全年入帳金額合計逾16億餘元。

至於推案規劃，富宇地產今年上半年已陸續推出清水區橋江段新案「富宇蒔光」，與北屯區碧柳段新案「琚山境」，兩案總銷金額合計70億元。

其中，「富宇蒔光」基地位於清水區民有路190巷，坪數規劃23至29坪的2房、2+1房及3房，推估總銷約18億元；「琚山境」基地位於松竹路一段，擁有公園第一排的絕佳優勢，預計規劃23至30坪2房、3房，推估總銷約52億元。

張世欣進一步表示，央行信用管制目的是促進房地產市場的健康發展，降低投機行為，新青安則是協助減輕民眾購屋負擔，富宇響應居住正義，協助民眾實現有家的願望。

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