長科庫藏股執行率八成 斥資4.25億元買回11942張

導線架大廠長科今（13）日公告，庫藏股買回計畫已正式結束。原計畫預定買回1萬5000張股票，最終實際買回1萬1942張，執行率約為八成，平均每股買回價格為35.59元，總計買回金額約4.25億元。

長科第2季將回歸原有的配息機制。針對未買完的3058張庫藏股將作為第2季股息分配的資金來源。依每股平均買回價格35.59元估算，可用於分派股息的金額約為1.09億元。若以流通在外股數9.33億股換算，預估可挹注第2季每股股息約0.11元，預計將於2026年1月發放。惟上述金額與發放日期仍須經董事會審議通過後方可確定，實際內容以董事會決議為準。

針對此次庫藏股執行率未達百分之百，長科說明，因2024年第4季分派的0.45元現金股息即將於7月16日發放，參加除息最後買進日為6月18日，為配合相關配息公告流程及庫藏股作業規定，買回期間須提前於公告調整配息率前結束，故未能全數執行完畢。

此次庫藏股原公告買回價格區間為每股22.65元至51.2元。買回計畫完成後，長科累計持有自家股份達1萬6942張，占公司已發行股份總數的1.78％。