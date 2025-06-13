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振曜股東會／通過每股7元現金股利 持續開拓新產品事業

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
振曜董事長宗緒福。記者黃晶琳／攝影
振曜董事長宗緒福。記者黃晶琳／攝影

振曜（6143）13日舉行股東會通過每股配發7元現金股利，振曜看好，今年彩色電子書持續成長，攜手客戶搶市占，大型電子紙應用的廣告看板成為下一波成長新動能。

振曜表示，2024年全球經濟在高通膨及貨幣政策調整下逐步回穩，供應鏈重組、中美科技競爭深化以及在地政治風險持續加深，但全球市場對於綠色能源及AI技術加速投資，對振曜來說，充滿挑戰與機會。

2024年振曜每股純益7.33元，創2013年以來新高，每股配發7元現金股利，已於4月11日進行除息交易，已經完成填息，股利也已經在5月8日發放，振曜今日下跌1.5元，收119元。

展望2025年，振曜認為，各個事業群將持續開拓新產品事業，轉投資事業也穩定進步中尋找突破性成長。

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