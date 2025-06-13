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達爾膚股東會／董座：看好內需消費性需求 有望維持增長態勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）
達爾膚董座吳奕叡。（本報系資料庫）

達爾膚（6523）13日舉辦股東會，由董事長吳奕叡主持。他表示，今年全球須面臨諸多挑戰，潛在的地緣性戰爭、關稅貿易戰、貨幣政策等因素，恐加深各國經濟的不確定性，抑制整體經濟擴張。不過，近年國內零售業銷售額年增率穩定成長，加上就業市場穩健，內需消費性需求有望維持增長的態勢。

達爾膚股東會通過2024年每股現金股利合計配發11元。達爾膚去年營收為12.41億元，較前一年度增加 9%，創下歷史新高，主要受惠終端銷售穩定成長及新品動能挹注，產品類型從臉部延伸至身體保養，擴展全方位肌膚照護布局，並積極推動Clean Beauty理念，於配方與包材設計中導入永續元素，帶動台灣市場銷售表現雙位數成長。獲利表現方面，在成本及費用控管得宜下，全年毛利率 71%，營業利益率 42%，稅後淨利達4.76億元，年增12.3%，每股盈餘10.57元。

面對2025年全球經濟挑戰及消費市場不確定性，達爾膚表示，將強化市場應變能力並聚焦國際市場拓展、產品類別擴展、永續理念實踐及科技應用升級的發展策略，同時透過精準行銷策略深化與消費者的連結，提升品牌能見度及顧客忠誠度。

達爾膚提到未來布局表示，台灣地區將有效整合既有資源，結合線上及線下行銷策略與強化自營官網的運營，最大化資源效益，提升整體績效。海外地區將持續深耕東北亞、東南亞市場，大陸則是以產品供應者及研發顧問模式經營，積極擴大國際市場的品牌影響力，觸及更廣泛的客戶群體，提升海外市場規模。

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