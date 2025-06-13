上詮（3363）昨（12）日公告，因應營運需求、擴大業務範疇及尋求多元化之經營模式，擬於泰國設立子公司，並授權董事長於投資金額400萬美元（約新台幣1.1億元）額度內，全權處理後續公司設立相關事宜。

上詮先前表示，公司2021年起進行轉型，近年取得多項矽光領域專利，目前取得專利有22件，審查中有36件，這些專利將有利於公司未來在矽光子光學封裝（CPO）產品的布局，包括高階產品研發SiPh、CPO相關的產品。

產能方面，上詮指出，1.6T的CPO（矽光子光學封裝）光纖陣列元件（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，預計明年第3季量產，產能方面與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品正進行驗證。

上詮今年第1季營收4.11億元，季增14%，年增53%，主要受惠於資料中心對光纖跳接線及光通元件需求激增。產品結構方面，Patch Cord占56%、光通元件23%、矽光子CPO封裝5%、其他產品16%。銷售地區以美國市場為主力，占比81%，亞洲12%、歐洲4%、中國大陸3%。上詮第1季營業費用7,700萬元投入在技術開發及高階研發設備。