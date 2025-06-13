快訊

地方補助「愈修愈黑箱」！北市轟中央 陳其邁也嘆「欲哭無淚」

大雷雨狂炸！台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

印度空難逾240死僅1人倖存 警方：他坐緊急出口附近 跳出機艙逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

上詮泰國設子公司

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

上詮（3363）昨（12）日公告，因應營運需求、擴大業務範疇及尋求多元化之經營模式，擬於泰國設立子公司，並授權董事長於投資金額400萬美元（約新台幣1.1億元）額度內，全權處理後續公司設立相關事宜。

上詮先前表示，公司2021年起進行轉型，近年取得多項矽光領域專利，目前取得專利有22件，審查中有36件，這些專利將有利於公司未來在矽光子光學封裝（CPO）產品的布局，包括高階產品研發SiPh、CPO相關的產品。

產能方面，上詮指出，1.6T的CPO（矽光子光學封裝）光纖陣列元件（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，預計明年第3季量產，產能方面與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品正進行驗證。

上詮今年第1季營收4.11億元，季增14%，年增53%，主要受惠於資料中心對光纖跳接線及光通元件需求激增。產品結構方面，Patch Cord占56%、光通元件23%、矽光子CPO封裝5%、其他產品16%。銷售地區以美國市場為主力，占比81%，亞洲12%、歐洲4%、中國大陸3%。上詮第1季營業費用7,700萬元投入在技術開發及高階研發設備。

光纖

延伸閱讀

影／走私毒品判刑10年半 黃立為逃泰國遭逮今遣返

運毒遭判10年徒刑逃泰國 毒梟持假護照被逮今遣返回台

金主走私K他命潛逃泰國遭通緝 調查局今押解返台歸案

「和泰國將軍吃飯」中網紅獲VVVIP接待惹議 泰副總理要查

相關新聞

華德2025年底申請創新板上市

電動巴士大廠華德動能（2237）昨（12）日召開股東常會，董事長蔡裕慶在會中宣布，今年底將送件申請創新板上市。蔡裕慶表示...

宏碁智醫強攻智慧醫療

宏碁集團旗下宏碁智醫（6857）攜手英特爾搶攻AI智慧醫療商機。宏碁智醫宣布，旗下AI輔助診斷軟體結合英特爾軟硬體技術，...

宏碁智新祭兩策略搶市

宏碁集團旗下宏碁智新（7794）擴展東南亞市場有成，上半年業績大增。展望後市，宏碁智新預計今年內送件轉上櫃，宏碁泛亞營運...

綠電總座 陳建潤接任

上櫃公司綠電（8440）昨（12）日公告，原任總經理莊淑珍將於6月19日退休，轉聘為公司顧問，未來仍將借重其豐富經驗。總...

上詮泰國設子公司

上詮（3363）昨（12）日公告，因應營運需求、擴大業務範疇及尋求多元化之經營模式，擬於泰國設立子公司，並授權董事長於投...

光洋科樂觀2025年全年營運

光洋科（1785）昨（12）日召開股東會並通過相關決議，公司分割半導體事業成立全資子公司創鉅先進材料公司。董事長黃啟峰並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。