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宏碁智新祭兩策略搶市
宏碁集團旗下宏碁智新（7794）擴展東南亞市場有成，上半年業績大增。展望後市，宏碁智新預計今年內送件轉上櫃，宏碁泛亞營運總部總經理暨宏碁智新董事長侯知遠表示，今年宏碁智新有兩大策略，首先是跨入更多國家，如現階段加強投入印尼、越南市場，其次是產品線切入大家電市場。
宏碁智新主要營業項目為雲端科技軟硬體整合、智慧空氣品質解決方案及消費性電子產品、旅館與租賃管理服務等。其中，宏碁智新Acerpure品牌業務2024年業績增長近200%，今年相關業務目標仍是維持倍數增長動能。
有別於多數國內家電廠生意主要來自台灣，宏碁智新旗下家電品牌Acerpure有八成營收來自海外。
高國書指出，宏碁智新目前主要鎖定東南亞、南亞等開發中國家，這些地區目前家電滲透率不高，但隨著經濟水平提升，相關家電需求將爆發，因此要搶先卡位。
另一方面，宏碁智新過去較專注小家電市場，現階段發現大家電才是市場剛需，所以今年會切入大家電市場。
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