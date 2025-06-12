連11年入榜 中強光電名列公司治理評鑑上櫃公司排名前5%

台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心宣布第11屆（113年度）公司治理評鑑結果，並於今（12）日進行頒獎表揚，中光電自1754家上市櫃公司中脫穎而出，連續11年名列上櫃公司排名前5%，展現穩健的治理實力，頒獎典禮由財務長暨永續委員會委員何新斌代表公司領獎。

本屆公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等四大構面，透過共75項指標全面評估企業的治理表現。

相較於前一屆，台灣證券交易所本屆特別強化「推動永續發展」構面的指標數量及配分權重，中強光電在此構面獲得滿分，展現公司對永續議題的積極作為與深度投入，成效備受肯定。

本屆評鑑共納入1754家企業，包括976家上市公司與778家上櫃公司，較上一屆增加48家，競爭更趨激烈。

因應全球淨零趨勢，中光電由董事長擔任主任委員，統籌永續委員會並結合環保委員會、永續能源委員會及TCFD小組，依循國際永續準則，制定具體永續目標並推動相關策略。永續委員會亦定期向董事會報告永續發展及溫室氣體盤查執行情形，並將年度重大主題及永續報告書提報董事會核決，展現公司治理透明與永續承諾。

此外，公司於2024年正式通過科學基礎減碳目標（SBTi），承諾「以2021年為基準年，2032年溫室氣體（範疇一和二）絕對減量50.4%，範疇絕對減量30%」的目標。

截至2024年底，範疇一及二的溫室氣體絕對排放量較基準年2021年減少51%，大幅優於預期，穩健邁向2050年淨零目標。同時，公司於今年首度獲得CDP「氣候變遷」與「水安全」評比雙「A」最高評級（A List），彰顯中強光電在氣候治理與永續行動上的卓越表現。

展望未來，中強光電將持續推動變革與創新，並以永續發展與SBT減碳路徑為核心，制定綠色產品發展策略，攜手供應鏈夥伴與國際氣候行動倡議者，共同打造穩健的綠色產業鏈，邁向低碳轉型，實現聯合國永續發展目標（SDGs）。中強光電也將持續發揮正向影響力，為共創永續未來貢獻力量。