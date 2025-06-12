中華精測獲第11屆公司治理評鑑 上櫃組排名前百分之五

檢測大廠精測今（12）日獲頒第11屆公司治理評鑑「上櫃組排名前5%」佳績。是第四度蟬聯上櫃公司前5%績優企業殊榮，顯示在公司治理領域持續深耕的努力獲得評鑑制度肯定。

公司治理評鑑獎項為台灣上市櫃企業年度大獎，113年度「第11屆上市上櫃企業公司治理評鑑」受評公司共有上市公司976家及上櫃公司778家，合計1754家，受評公司區分為「上市公司」與「上櫃公司」兩組，各組依評鑑成績高低分別公布七級距的公司名單。中華精測在公司治理四大關鍵指標「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」得分名列上櫃組前5%，而獲該項殊榮。

精測秉持「只有里程碑，沒有終點線」的企業精神落實公司治理四大關鍵指標，113年度再精進執行將股東常會於5月30日前完成召開、訂定揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效連結政策、並將112年度永續報告書提報於113年4月董事會並通過，合計113年度公司治理評鑑總得分更勝前一年度，創下第四度蟬聯公司治理評鑑上櫃組排名前百分之五之佳績。

今年度，精測在推動永續發展已再進一步，於2月11日董事會決議通過於董事會轄下設置「永續發展委員會」，作為永續發展最高指導單位，並由五名董事組成，其中包含三名獨立董事。

「永續發展委員會」每年至少召開一次會議，針對公司永續發展之規劃與執行成果進行督導與追蹤執行成效，必要時提報董事會決議，並由經營團隊當責推動。

為加深永續議題的推動，善盡企業社會責任及強化公司治理，本公司經營團隊設有「永續發展推行委員會」，由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，並納入環境(E)、社會(S1、S2)、治理(G)四項分組，由各單位推派代表組成推動小組。委員會提出永續發展願景、政策及管理方針，推動小組負責各項永續發展工作。以實踐ESG企業永續之責。