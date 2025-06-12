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股王接力權王除息 信驊能否重返5千關受矚目

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股股王信驊（5274）將於6月13日接力台積電（2330）除息，每股配息52元，預計7月18日發放。受除息題材激勵，信驊12日早盤股價一度大漲逾8%，最高衝上4,950元，直逼5,000元整數關卡。不過，受台積電貼息拖累市場氣氛，加上高檔有壓，終場翻黑收跌2.47%，報4,545元；股后世芯-KY（3661）亦同步走弱，下跌2.11%。

基本面方面，信驊5月營收達7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，改寫單月歷史新高紀錄；前5月累計營收達35.29億元，年增達89.2%。董事長林鴻明先前指出，受惠於AI伺服器需求強勁與客戶訂單顯著成長，第2季營運可望優於預期，第3季訂單展望也相對樂觀，不過對第4季狀況相對不確定。

美系外資最新報告指出，美國關稅干擾已逐步鈍化，雲端資本支出出現回溫跡象，整體需求轉趨正面，將有利於CPU與非標準型AI伺服器市場擴張。信驊作為關鍵受惠者，外資將其投資評等調升至「優於大盤」，並大幅上修目標價，從原本的3,000元一舉拉升至5,000元。

台積電 信驊

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