意騰-KY預計6/13上市 遊戲機、手機和筆電帶動成長

AI聲學處理技術供應商意騰-KY將於13日以每股330元掛牌上市，董事長顏志展表示，遊戲機、手機和筆記型電腦相關產品將是今年營運主要成長動能。

意騰-KY今天舉行媒體交流會，顏志展說，聲學處理技術將有助於人與人間的溝通更清晰，並讓人與機器溝通更順暢。

顏志展表示，意騰-KY的AI聲學技術獲任天堂新一代遊戲機Switch 2採用，去年已開始逐步貢獻業績，預期遊戲機產品將是今年營運成長主要動能之一。

顏志展說，今年手機產品可望有不錯成長，此外，去年搶下北美一線筆記型電腦客戶，預期今年下半年起筆記型電腦產品業績將增長，並驅動意騰-KY今年營運成長。

意騰-KY自結今年前5月營收新台幣5.63億元，較去年同期增加146.73%。