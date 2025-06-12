群益金鼎證券主辦汎德永業二可轉債 6月13日開始投標

群益金鼎證券主辦汎德永業汽車股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債汎德永業二(22472)，採競價拍賣方式承銷，6月13日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為6月13到17日共三個營業日，預計6月19日開標，6月30日於櫃檯買賣中心掛牌。

汎德永業二(22472)這次共發行10,000張，發行總面額為10億元，其中，8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.5%，轉換價格為297.8元，每人最高得標張數合計不超過850張。

汎德永業成立於1979年，經營豪華進口車品牌BMW、MINI、PORSCHE汽車經銷買賣及售後維修保養業務。在台灣豪華進口車市場累積 40 餘年的專業經驗，經銷據點布局完整，六都皆有打造同步德國原廠最新硬體標準的全功能展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務台灣高端消費族群。