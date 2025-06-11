南山人壽股東會／董座尹崇堯：持續推動IPO「但有一前提」

南山人壽（5874）11日舉行股東常會，外傳南山人壽將與玉山金（2884）進行「雙山併」，或和永豐金（2890）「山豐併」，董事長尹崇堯回應，這兩家都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴、在公益上有很多面向的合作，但「我們沒有做任何併購的談判」。

尹崇堯今天主持股東常會，對小股東們維持「有問必答」的親民風格。多位小股東關注南山人壽的上市時程，尹崇堯表示，過去幾年來，公司在股東會不斷向股東們報告，IPO一直都是持續努力的目標，過去60多年來，南山人壽在台灣已經經營非常長的一段時間，現在也是全台灣最大的獨立壽險公司，「對於這樣的身份我們相當驕傲」，會持續做好保戶服務。

尹崇堯強調，南山人壽IPO的進程，希望是在得到各個利害關係人的祝福下，平平安安、歡歡喜喜的來做，目前還是會持續進行溝通，若有具體進程會再向所有股東報告。

展望下半年景氣，尹崇堯分析，主計總處預估今年經濟成長率仍逾3%，就全球而言表現算是非常好，因為美國關稅政策，台灣在第2季有所謂的「拉貨效應」，今年第1季、第2季經濟成長均逾5%，但要關注第2季的拉貨行情能否延續至下半年。

另外，美國關稅政策延緩實施至7月9日，後續美國與各國的協商結果仍需謹慎觀察。尹崇堯強調，台灣的產業尤其是電子業，其實具有相當強的競爭力，AI相關的供應鏈與應用，不只硬體，包括軟體、雲端服務、伺服器都深具發展潛力；南山人壽下半年在股債市操作上將審慎觀察，當投資價值浮現時，也會進場加碼。

對於明年接軌IFRS 17與TW-ICS新制，尹崇堯表示，南山人壽是以每年新契約CSM 550億元至600億元為目標；匯率避險方面，南山人壽向來謹慎保守，避險比例拉得很高，除傳統避險達66%外，加計一籃子避險，合計避險部位超過七成。

不少小股東們關注，南山人壽何時能發放現金股利給股東；南山人壽表示，公司的策略是以專注本業經營為主，因明年即將面臨兩大國際新制接軌的挑戰，將以順利接軌為目標，股利發放有很多條件需要符合，公司會全力獲取最大的利益，展現公司經營績效，在符合主管機關要求下發放股利以回饋股東。