精確股東會／通過配發股利0.5元 7年來首次

精確（3162）公司11日股東會通過配發每股現金股利0.5元，7年以來首次配發股利，113年度每股盈餘0.54元；87%之配發率。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質研發技術提升及業務能量的擴張，接單量急速拉升，從去年第4季起公司陸續獲得比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單，接單金額超過30億人民幣，這些訂單將在未來5年內陸續交貨，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

精確指出，節能、環保、愛地球已是全世界共識，而新能源汽車取代傳統燃油車正是達成上述目標的重要步驟，環視中國大陸汽車市場現況，新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，而且中國大陸已有多家知名車企訂出2025-2027年停產燃油車的目標，因此可預估新能源汽車在中國大陸的成長仍然可期，而全球新能源汽車市場亦將循著中國大陸成功模式開展市場。