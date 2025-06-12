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譜瑞四大應用驅動成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（11）日舉行股東會，公司看好四大應用驅動高速傳輸介面晶片需求，後市營運動能可期。

譜瑞強調，該公司專注發展行動運算市場解決方案，涵蓋筆電、個人電腦、平板與智慧手機等應用，在上述的應用領域中，有四個重要的趨勢為現存的系統與零組件供應商帶來重大的衝擊與挑戰。

首先是用來傳輸影像及資料的各種高速數位傳輸介面對頻寬需求不斷增加，提高訊號再生器的需求，同時也增加介面晶片設計上的挑戰。其次，在持續提升顯示器的解析度及更高畫面更新率下，驅使顯示面板時序控制晶片及驅動晶片業者發展效能更高功能更好的晶片。

第三個趨勢是提高系統運算性能及大幅降低功耗的要求，即晶片設計除了要能滿足第一、第二個趨勢外，低功耗的設計也很關鍵，方能使系統長時間使用並同時擁有輕巧、洗鍊的造型。

第四個趨勢是觸控解決方案與影像顯示晶片整合，大幅降低整體面板模組製造過程的複雜度，進而降低整個面板模組的組裝成本。

面板 控制晶片

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