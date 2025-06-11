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威剛斥資12億元投資韓國Galaxy Corporation 布局AI元宇宙長期戰略

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片

記憶體模組大廠威剛（3260）11日公告董事會決議通過投資韓國Galaxy Corporation Co., Ltd.新股，交易總金額約新台幣12億元，具體目的為長期投資。

據悉，Galaxy Corporation於2019年創立，是一家總部位於韓國的多元化企業，主要以AI元宇宙營運為主，但其涵蓋多個領域，包含了娛樂、科技、製造和金融等，提供可持續的互聯網協議，提供世界觀、商業和元宇宙服務，使企業能夠與用戶一起創造新世界。

回顧先前，董事長陳立白除了投入記憶體產業40年外，轉投資事業也很多元，包含運動彩券、電動三輪車等，業界稱他是「斜槓頑童」，除早期投資多部電影攝製，金援國內影視產業發展，催生台灣文化內容生根發芽，2022年與文化界業者合資成立富晟，取得桃園新總圖20年運營權，2023年投資視覺特效大廠數字王國。

記憶體模組 董事長 威剛 南韓 元宇宙 人工智慧 AI

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