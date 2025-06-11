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世禾股東會／每股配發3.4元現金股利 完成董事改選

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
世禾總經理陳學哲。記者李珣瑛／攝影
世禾總經理陳學哲。記者李珣瑛／攝影

半導體清洗與再生龍頭廠商世禾（3551）11日舉行股東常會，順利通過各項議案並完成董事全面改選作業。全中承認盈餘分配案，包括盈餘配發每股1.4元現金股利，及以資本公積配發2元現金股利，合計每股配發3.4元，配息率為51.3%。

世禾 2024年合併營收25.75億元，年增12.5%，創歷史新高。毛利率36.44%，年減0.96個百分點。稅後純益3.73億元，年增18.8%；每股稅後純益6.63元，獲利表現雙雙來到史上次高。

世禾今年首季合併營收6.81億元，季增0.9%，年增11.7%。毛利率39.04%，分別季增2.21及年增4.31個百分點。稅後純益1.2億元，季增26.1%，年增44.9%；每股稅後純益2.13元。交出單季營收、稅後純益及EPS三項全數創史上新高的漂亮成績單。世禾累計今年前五個月合併營收11.68億元，年增12.4%。

世禾表示，現階段晶圓廠設備零組件清洗的需求大於市場能供給的總量，估計世禾去年第3季起用的新廠，今年第2季產能將滿載，考慮於適當地點再添購新廠以擴充產能。展望2025年，世禾樂觀看待營運將較去年升溫。

因應擴產，以及償還銀行借款及充實營運之資金需求，世禾董事會已於今年4月決議，發行國內第三次無擔保轉換公司債，行總額新台幣5億元整。同時，將辦理現金增資發行新股，供計5,500張股票

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