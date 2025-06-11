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旺矽股東會／AI 成測試產業推手營運創高 配息16元、加速擴產

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
旺矽董事長葛長林（本報系資料庫）
旺矽董事長葛長林（本報系資料庫）

旺矽（6223）11日召開股東會，通過每股配發現金股利16元，創歷年新高。董事長葛長林表示，受惠AI帶動測試需求升溫，公司2024年營收與獲利雙創新高，並正加速擴產，以因應客戶訂單快速成長。

葛長林指出，目前訂單出貨比（BB Ratio）已超過1，客戶釋出的展望長達三年，並明確要求「能擴多少就擴多少」，公司也將配合需求腳步，積極推進產能布局。湖口新廠一期預計2026年底完工投產，二期計畫提前啟動；新埔廠未來亦將同步翻新與擴建，整體產能規劃已延伸至未來7至8年。

技術布局方面，旺矽積極投入CPO（共同封裝光學元件）與矽光子測試開發，已進行工程驗證，最快明年下半年進入量產。公司也開發高針數、微間距、耐高低溫等新型探針卡，並導入AI技術提升測試效率與自動化程度。

葛長林強調，AI已成為全球基礎建設核心，各國投入加速，旺矽也將持續深化技術與產能布局，迎接產業成長新循環，為股東創造長期投資價值。

旺矽2024年營收達101.72億元，年增24.86%；稅後純益23.01億元，年增75.38%，每股純益（EPS）達24.42元，營收與獲利同步創高。

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