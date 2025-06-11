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永信建股東會／下半年將有三個新建案銷售 合計90億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

永信建（5508）11日舉行股東會，該公司指出，目前可供銷售房屋總額約為100億元；預計7至9月將陸續推出三個建案銷售，合計約90億元，可望增加下半年營收來源。

該公司股東會首先確認去年財報，全年營收達100億元，較前一年度成長22%；稅後純益達34.85億元，較上年度成長27.7%，每股純益達16.03元，創下公司成立38年以來的歷史新高。

會中並通過盈餘分配每股14.42826元，另配發資本公積0.07174元，合計每股配發現金股利14.5元。此次資本公積的配發，將優於永信建以往配發九成現金股利的慣例。

展望前景，永信建指出，目前可供銷售入帳的案件共有十案，包括水律、澄光、R5新世代、謙樂、禾豐、原旭、豐華大鎮、齊樂、詠光與繪上品等建案，可供銷售房屋總額約為100億元。

該公司今年將採取更為謹慎態度來因應市場變動，彈性調整營運規劃、專注於提升個案銷售效能，並持續強化施工品質及售後服務，確保穩健營運。

永信建發言人陳怡均並指出，該公司仍持續「先建後售」的銷售模式，預計於7至9月陸續推出龍華九期「蘊美」、高雄大學二期「辰旭」與大昌二期「澄境」等指標性建案，三案加入後可供銷售房屋總額將再增加約90億，可望增加下半年營收來源。

而面對當前的景氣循環與經濟不確定性，永信建強調，公司將持續密切觀察經濟環境與政策變化，本著穩健經營原則審慎評估投資機會，維護股東權益，並推動公司長期穩定發展。

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