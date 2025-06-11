山富股東會／新任總經理陳宣融擘劃產品新局與數位轉型

山富（2743）11日舉行股東會，會中通過每股將配發2元現金股利及3元股票股利，合計每股共配發5元股利。山富在本月迎來新任總經理陳宣融，將積極推動數位轉型，同時兼顧永續發展，拓展國際市場。

山富表示，今年下半年獨家包下高雄港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，推出三航次前往日本那霸、石垣島的五日遊程，出發日期分別為10月9日、13日及17日。其中10月9日航次配合國慶三連休。高雄港出發的遊輪行程具備多項優勢，擁有完整的海上航行日，給旅客充足時間享受船上所有設施，自從2023年包船好評不斷。

在產品策略上，山富旅遊持續深化與華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）的緊密合作，作為其全航點核心代理旅行社，此舉不僅強化山富在直飛航點的產品優勢，更透過多點出發（台北、台中、高雄）的彈性，服務全台旅客。

山富在長程線產品方面也積極強化，包括深化與阿聯酋航空、土耳其航空、國泰航空及泰國航空在歐洲航線上的合作，提供從台北以及高雄機場出發前往歐洲、土耳其、埃及、中東、南亞的長程線旅遊。此外，2025至2026年極光團體行程已獲市場熱烈迴響，收客表現強勁。

同時，山富旅遊也積極開拓新興市場，成功加入越南航空的核心代理行列。此舉進一步強化在越南的團體旅遊業務，增加台北以及高雄出發至北越（河內、沙壩）、中越（峴港）及南越（胡志明市）等地的行程供給。此外，山富旅遊新增寮國旅遊商品，持續拓展產品線。

在電子商務方面，已全面更新訂房網站。新版訂房網站匯集了全球超過70萬間住宿選擇，並新增了便捷的地圖找房功能。此外，更推出會員登入專享價格優惠，拓展線上訂房市場，提供旅客更便捷、更優惠的預訂體驗。同時，機票銷售網站亦不斷進行使用者體驗以及價錢優化，帶動線上機票銷售量持續成長，銷售創新高。

為充實營運資金並掌握疫後旅遊市場持續復甦的商機，山富旅遊董事會日前決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為3億元整，發行期間三年，票面利率0%，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限。此舉將有助於公司強化財務結構，支持未來業務擴展及轉型需求。