合一傷口新藥獲美上市許可 與中天齊飆漲停

中天生技旗下合一生技10日公告，美國FDA核准合一Bonvadis乳膏用於全皮層慢性傷口適應症的上市許可。合一今天股價以63.3元跳空漲停，中天生技也以25.2元攻上漲停，且皆一路鎖至收盤。

合一生技今天發出新聞稿，總經理鄭淑玲表示，合一創新傷口醫材Bonvadis自2022年通過美國急性傷口適應症的上市許可後，歷經3年精進，2024年先取得部分皮層慢性傷口適應症，今年6月10日通過全皮層慢性傷口適應症的美國上市許可，對於全球商業談判有很大助益。

合一生技表示，傷口新藥在台灣上市後，已陸續取得中國、新加坡、馬來西亞藥證；在印尼、越南、菲律賓也陸續進入上市實質審查，其他地區則以醫材上市以加速商化。

合一生技指出，近年陸續通過全球各項傷口醫材產品所有品質系統，也奠定全球商化布局的基礎。