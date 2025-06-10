綠界科技股東會 下半年配發現金股利0.7元

第三方支付領導品牌綠界科技今（10）日舉行114年度股東常會，公布113年度合併營收16.04億元，年成長3.58%，稅後純益3.51億元，每股盈餘（EPS）1.94元，並通過下半年配發現金股利0.7元，整年度共配發1.6元現金股利，展現對股東的穩定回饋承諾。同時，會中順利完成七席董事改選，為未來營運布局奠定治理基礎。

綠界科技指出，公司專注強化一站式金流整合方案，涵蓋Apple Pay、綠界Pay、歐付寶TWQR等行動支付，以及信用卡訂閱制、無卡分期、收款網址、ECShop開店平台等，提供商家金流串接、從前端消費到後端數據分析的完整解決方案。

綠界科技總經理劉士維表示，綠界已從單一第三方支付服務，逐步轉型為整合金物流、會員經營與數據分析的智慧交易引擎，營運策略涵蓋「整合多元支付技術」、「深化數據經營」、「提升顧客終身價值」三大主軸。致力提供企業一站式數位轉型解決方案，透過跨界策略合作與資料應用創新，提升商家營運韌性與數位競爭力，打造具有長期價值成長潛力的商業模式。

同時，為展現綠界與商家共同成長，今年啟動「共宣推廣計畫」，攜手多家VIP商家整合行銷資源、會員回饋與限時優惠機制，綠界Pay提升消費者參與率與回購頻率，協助商家擴大銷售觸角，進一步放大電商經營的深度與廣度，打造三方共贏的電商生態圈。

展望未來，綠界科技表示，將持續秉持「以金融科技賦能商家」的核心策略，強化研發技術並深化資料應用，推動台灣第三方支付服務邁向智慧化與多元化的發展，有效建立平台、商家與消費者之間的良性關係與互動。