金雨營收／5月年增91.7%創20年來新高 遊戲機轉單效益持續發威

自動販賣機與遊戲機大廠金雨（4503）公布5月合併營收6,026萬元，月增18.9%、年增91.7%，不但連續四個月呈年月雙增走勢，且創近20年來單月營收新高；累計前五月合併營收2.3億元、年增74.8%。

金雨第1季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來、連續18個季度虧損，由虧轉盈，每股稅後純益0元。

金雨受惠美國對等關稅新政帶動急單效益，來自遊戲機與彩票機大客戶的訂單大增，金雨向大股東大宇（1445）承租的彰濱工業區廠房，第一條產線上月試量產後，目前新廠已建置二條智慧生產組裝線，並視訂單逐步擴充產能。

金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨，目前能見度看到明年第3季，也帶動金雨營收逐月提升。

除了遊戲機訂單大增，金雨表示，有關自動販賣機必須開發票等新法規也即將上路，預期將帶動新一波換機潮，並在2026年放量，金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠下半年也將規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入豐田、福特等國際汽車大廠供應鏈，隨著汽車大廠銷售暢旺，目前金雨出貨也持穩增溫。

金雨去年合併營收3.46億元、年增25.9%，稅後淨損0.78億元，每股稅後虧損1.27元。法人估，今年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。