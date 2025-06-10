世紀營收／5月達1.99億元 創過去二十年來同期新高

世紀*（5314）10日公告2025年5月合併營收為 1.99億元，受惠於母親節消費購物旺季催動下，旗下保健食品熱銷狂賣，旗下自有品牌「朝和生醫」多款明星商品持續熱銷，包含「雪之肌覓」、「玩美朝妍」、「夢之淵」等，都突破月銷紀錄，單月出貨破萬組。

5月合併營收為 1.99億元，年增422.69％，創下過去二十年來同期新高；累計前五個月合併營收為8.79億元，年增251.96％。

其中，專利成分「昭和草 + 血橙」的 玩美朝妍，在 5 月成長達 3 倍，備受消費者青睞；另一款塑身產品「悠立孅」業績火爆，已經賣到缺貨，目前正在加緊生產補貨中。蝦皮直播專場也帶動整體銷量大幅提升，直播業績同樣呈現亮眼成長。挹注5月營收年增422.69％，創下過去二十年來同期新高；累計2025年1至5月合併營收為8.79億元，年增251.96％。

展望2025年，世紀民生維持審慎樂觀看法。世紀民生持續以「AI智慧大健康」為核心理念，透過科技創新、通路升級與市場多角化布局，打造完整的AI智慧健康生態系，並透過旗下「朝和生醫」品牌多年深耕成人健康的基礎上，進一步擴張至兒童保健、婦幼營養與寵物健康等藍海市場，展現從人到家庭、從個體到毛孩的全面照護視野。藉由智慧科技加乘全齡保健產品線，世紀民生正引領大健康產業從「保健品供應者」蛻變為「智慧健康解決方案」提供者，加速朝向國際健康科技領導品牌邁進。