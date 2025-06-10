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捷流營收／5月1.92億元 月增6.1%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布5月合併營收1.92億元，月增6.1%、年減5.6%；累計前五月合併營收9.1億元，較去年同期減少5.4%。

捷流表示，5月營收受惠集團擁有多元產業接單優勢，加上旗下多樣化工業閥門產品可有效滿足不同產業對於閥門功能、耐壓、耐蝕與高精度的差異化需求，帶動旗下工業閥門產品持續保持穩定出貨動能。

根據Global Market Insights機構研究指出，在全球製造業升級、智慧工廠擴展與能源效率需求驅動下，2024年全球工業閥門市場規模估計為759億美元，預計2034年將達到1,426億美元，2025至2034年的複合年增長率為6.6%，為捷流奠下良好發展契機。

捷流指出，集團仍持續透過技術升級與自動化設備導入，不僅有效提升生產效率與產品品質，更進一步優化供應鏈管理，助力擴大全球業務接單量能。

展望2025年營運，捷流仍全力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，持續強化市場布局與產業滲透率。

同時針對產業多樣化及專業應用需求日益提升，以及不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等差異化應用需求，提供客戶專業的流體控制解決方案，確保客戶使用上的可靠性與安全性，有望持續挹注未來營運穩健動能。

營收

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