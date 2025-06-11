快訊

案情擴大！前立委陳歐珀再爆涉詐助理費上百萬 妻子150萬元交保

「綠色通道」有譜？美中貿易磋商落幕 傳用晶片換稀土

新竹新創小聚 氣氛熱烈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為助攻新創企業發展，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手勤業眾信聯合會計師事務所於昨（10）日舉辦新竹地區的新創小聚活動，邀集來自能源開發管理、人工智慧影像辨識技術、及高效能的散熱解決方案等領域的新創團隊，就創櫃板Plus新制及輔導資源內容進行交流，現場交流氣氛熱烈。

本次交流活動中，櫃買中心針對加入創櫃板的好處、plus新制內容、登錄流程與輔導資源等進行說明，輔導資源包含各級輔導課程、會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合機會、參展補助及增加宣傳曝光機會等。

勤業眾信聯合會計師事務所團隊則介紹其提供的會計及內部控制制度相關諮詢與輔導服務，並強調將持續秉持專業，為企業提供進入資本市場所需的專業服務。

櫃買中心指出，升級後的創櫃板Plus申請流程變得更加簡便。

櫃買中心 創櫃板

延伸閱讀

Google首度挹注台集水區專案 投近9千萬助新竹水質淨化

攔截新竹外海！竹檢破最大宗K他命走私市值20億今起訴

新竹晶品城淪蚊子館還積欠百萬權利金？議員催市府盡快討

櫃買伴企業成長 永續前行

相關新聞

寶雅營收／5月20.4億元 創歷史同期新高

寶雅（5904）10日公布5月合併營收20.4億元，年增9.6%，創歷史同期新高；累計至5月營收102.6億，年增7.7...

家登5月合併營收月增0.8%

台積電關鍵夥伴家登（3680）昨（10）日公告2025年5月合併營收約5.84億元，月成長0.8%，年成長4%，家登積極...

天能綠電登興櫃 漲2.5倍

雲豹能源旗下小金雞天能綠電（7842）昨（10）日以每股80元登錄興櫃，開盤即衝上110元，最高一度飆上299元，漲幅高...

順達2025年將逐季成長

電池模組廠順達（3211）昨（10）日舉行股東會，展望後市，公司持續看好非IT業務增長動能，尤其在伺服器電池備援電力模組...

永捷5月營收年增87% 信立增385%

永捷（4714）攜手信立和普大兩家子公司展現上下游營運整合的爆發力，永捷5月營收1.21億元、年增87%，單月營收創新高...

立盈5月營收月增26% 旺季添動能

立盈環保（7820）昨（10）日公布5月營收2,694萬元，創歷史新高，月增26.87%，年增124.81%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。