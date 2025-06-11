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寶雅5月業績創雙高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

寶雅5月營收創雙高。寶雅（5904）昨（10）日公布5月合併營收20.4億元，年增率9.6%；累計今年前五月營收102.6億元，年增率為7.7%，單月、累計均改寫同期新高紀錄。

寶雅表示，截至5月底為止，全國共有420間通路，未來將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅近五個交易日成交量明顯放大，都有千張以上量能，較過去放大數倍，昨日股價收510元，上漲10元、漲幅2%。三大法人中，投信連續大賣五天，外資則反手大買，上演土洋對作、你丟我撿戲碼，此外，自營商也連買四天，籌碼面轉趨活潑。

面對缺工與成本上升等外部不確定性，寶雅指出，持續優化人力資源配置並導入自動化系統、自助結帳等技術，提升營運效率。近年來也積極投入數位轉型，例如，優化寶雅APP、支付工具等應用，提升購物流程便利性，以因應實體與電商雙重挑戰。

寶雅自今年2月起陸續導入自助收銀機台，已有逾20間門市完成自助收銀機台建置。

公司指出，預估每家門市約配置二至四台機器，未來將全面推動自助收銀導入，但會採滾動式調整，依據門市翻新與改裝進度逐步完成，現階段尚未訂下明確時間表。

展店策略上，寶雅採取「深耕在地、靈活選址」的策略，根據各區域的消費結構、生活型態與人口特性進行精準評估與規劃，在商品組合與陳列上則展現差異化。

寶雅現已發展出三大店型，分別為品項齊全、滿足全客層需求的寶雅一般店；主打彩妝保養等品類的POYA Beauty美妝專門店；以及聚焦居家生活風格的寶雅居家專門店，並期望以每年新增50家店的速度前進，預估今年全台可達470店，並向2027年580店的目標前進。

營收 寶雅

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