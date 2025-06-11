順達2025年將逐季成長

電池模組廠順達（3211）昨（10）日舉行股東會，展望後市，公司持續看好非IT業務增長動能，尤其在伺服器電池備援電力模組（BBU）產品帶動下，預期今年營運將逐季成長，下半年優於上半年。

順達2024年營收139億元，稅後純益26.7億元，每股純益17.59元。儘管去年營收衰退，受惠業外收益豐厚，帶動獲利勁揚，公司大方配息，股東會通過配發每股現金股利12.5元。

展望後市，順達董事長鍾聰明表示，世界經濟情勢受美中貿易衝突、地緣政治衝突等不確定因素影響，關稅議題亦不斷升溫擴大，使整體營運面臨嚴峻考驗，雖然消費性市場有微軟新作業系統更替及AI PC發展的刺激驅動，但受市場削價競爭影響，預期順達消費性市場產品銷量營收持續下滑。

非消費性產品方面，順達全力拓展資料中心備援電池模組業務，家用儲能電池模組亦持續出貨，加上輕型電動載具（LEV）在市場庫存去化完畢後，順達亦積極參與新案設計，並開發不同市場應用產品。

伺服器BBU為順達今年主要成長動能，並搭配台達電等電源供應器大廠持續擴展相關業務，在非IT業務成長下，順達看好今年營運將逐季成長，下半年優於上半年。

順達去年非IT業務營收比重約10%至15%，今年在伺服器BBU成長下，預期非IT業務營收比重將衝上30%至40%，且因非IT業務毛利率較高，在產品組合優化下，有助帶動整體毛利率上揚。

順達前五月營收45.61億元，年減26.1%。整體來看，順達預計今年IT類營收將下滑，公司仍力拚2025年營收持平去年。