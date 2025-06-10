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萬泰科買回庫藏股 執行率100%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

萬泰科（6190）10日公告，該公司實施庫藏股原訂買回3,000張，本次買回庫藏股3,000張，執行率100%，本次買回金額1.14億元，平均買回價格38.16元，本次買回期間為4月11日至6月10日。

針對下半年展望，萬泰科董事長張銘烈之前表示，自2025台北國際電腦展之後，AI高速線的需求不減反增，下半年訂單動能強勁，同時，受惠低軌衛星強烈需求，繼網路線之後，下半年將新增電源線，大量出貨至美國的SpaceX，在雙箭頭帶領之下，今年業績上看100億元。

他說，AI高速線的訂單能見度已經看到明年底，明年AI相關營收將年增220%，帶動該公司整體業績年均複合成長兩成的目標不變。

張銘烈指出，斬獲客戶認證的AI伺服器高速線材，7月從泰國廠量產，成為推升營收成長的主要動能，明年AI占整體營收將達到8%。同時，萬泰科在台灣、中國大陸、越南、泰國皆設有生產據點，可依需求靈活調配產能，具備供應鏈彈性能力。

萬泰科 營收 AI

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萬泰科訂單 看到2026年底

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