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安勤砸2.48億元入主誠屏科技 攜手中光電做大市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠安勤（3479）於10日董事會通過策略投資入主誠屏科技，以約2.48億元取得誠屏51%股權成為其最大股東、並將誠屏納為安勤子公司，規劃於本年七月一日交割。原誠屏大股東中光電（5371）於交割後仍持有誠屏近40%股權為第二大股東，兩大股東攜手合作追求誠屏的更佳發展。

誠屏成立於2017年，由中光電LCD顯示器事業部獨立設立，專注於工業顯示器領域，是少數兼具光學、機構、電控整合技術的專業顯示器廠商。誠屏憑藉高亮度與色彩調教技術、極端環境耐受設計、軟硬韌體整合能力、觸控與散熱機構設計，以及高度客製化的研發實力，深受市場肯定。其產品廣泛應用於醫療、工業、零售、交通與娛樂等多元場域，並與多家國際級客戶維持長期合作關係。近年營收穩定突破10億元，展現穩健成長動能。

安勤科技表示，此次策略投資可望帶來以下三大綜效：第一、產品線互補、強化通路效益。誠屏科技的加入，補足了安勤過去所缺乏的專業顯示器產品線，未來可透過安勤既有的海內外銷售通路進行推廣，拓展市場規模。

其次，技術整合、提升客製化能力。安勤分析，藉由擁有顯示器領域的 in-house domain know-how，安勤將具備整合工業電腦與觸控／顯示器模組的能力，有助於大幅提升產品的整合度與客製化競爭力。

第三，客戶資源共享、擴大解決方案價值。安勤指出，雙方可共享國際級客戶資源，透過upsell與cross-sell策略，提供更完整的產品組合與整合型解決方案，創造雙贏效益。

安勤強調，雙方在專業技術與客戶基礎上具有高度互補性，未來隨著業務與研發資源的整合，預期將創造顯著的營運綜效。

中光電亦表示，此次引進安勤科技作為誠屏最大股東，不僅有助誠屏發揮更大市場潛力，也讓中光電與安勤建立策略合作關係。未來三方可望於車載應用、AI人工智慧等高成長應用領域展開更深入的合作，共創產業價值。

顯示器 股東 中光電

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