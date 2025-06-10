集雅社營收／5月月增15.14%、年增7.41% 智慧家庭與聲學市場前景看好

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）10日公告，5月營收4.26億元，較上月成長15.14%，年增7.41%；累計今年前5月營收為19.68億元，年增11.71%。集雅社指出，隨著串流平台普及、智慧家庭興起以及消費者對身心健康的重視度提升，聲音產品市場已逐步進入全新發展階段，為公司營收帶來成長動能。

集雅社表示，當代家庭生活型態快速轉變，音樂與音響設備不再僅是娛樂選項，更成為提升生活品質、創造居家氛圍的重要元素。尤其在資訊爆炸與高壓節奏的現代，音樂扮演著療癒心靈、釋放壓力的關鍵角色。多項國際研究顯示，音樂有助於調節情緒、提升專注力與睡眠品質，甚至被應用於醫療領域協助復健與放鬆。

集雅社說明，音響設備作為傳遞音樂的載體，其地位在近年顯著提升。聲霸、家庭劇院及雙聲道喇叭已成為家庭娛樂升級的必備品；特別在後疫情時代，居家時間增加，家庭對高品質聲音體驗的需求迅速升溫。

以往被視為非必需品的音響設備，如今成為客廳、書房甚至臥室的標配。從高階劇院級音響、智能聲控喇叭，到多房間同步播放系統，各品牌紛紛推出結合設計感與功能性的產品，瞄準以音質與風格為訴求的中高端消費族群。

同時，音響設備也逐步整合智慧家庭功能，搭載語音助理如Siri、Google Assistant的裝置，除了可聲控播放音樂、調整音量外，亦能整合燈光、冷氣、電視等智慧家電控制系統，強化居家生活的便利性與科技感。這類產品尤其受到年輕族群與新婚家庭青睞，成為打造現代「智慧宅」的重要一環。

市調機構GII統計指出，藍牙音箱市場規模預計在2025年達到183.2億美元，並有望在2030年增長至460.1億美元，預測期內（2025-2030年）的複合年成長率高達20.22%。此成長主要受連接創新、智慧型設備日益普及以及線上串流媒體服務激增的影響，這些發展重塑了消費者與音訊設備的互動方式，並導致市場的顯著擴張。

業界指出，音樂與音響的價值已從單純娛樂進化為家庭生活質感的象徵，涵蓋心理健康、社交互動與智慧生活等多重面向。在生活儀式感與自我療癒意識抬頭的趨勢下，音響產業將持續受惠，成為消費性電子與智慧家居領域中的新亮點。