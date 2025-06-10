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麗彤營收／5月0.75億元 月增8.5%、年增67.6％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗彤（6539）10日公布5月合併營收0.75億元，月增8.48％，年增67.63％；累計今年前五月合併營收約3.23億元，年增53.07％。

麗彤董事長張麗綺表示，5月營收表現主要係受惠於母親節購物檔期所帶動消費熱潮，DV官網同步推出多項優惠活動，並結合直播平台強勢推廣，有效放大節慶購物效益與品牌聲量，期間透過官方LINE與Facebook雙平台同步開播，推出「媽媽咪呀~實在太漂亮！」及「回春的秘密聖品」等主題直播，搭配直播限定組合與會員點數雙倍送等促銷策略，有效提升品牌曝光與顧客黏著度，直播活動期間，明星產品「醇耀研」銷售亮眼，成為推升5月整體營收亮眼的關鍵。

張麗綺指出，近期為提升營運體質與因應市場變動，麗彤聚焦於靈活調整營銷策略、強化費用控管與資源整合效率，並加速推進數位轉型布局。

面對消費市場快速轉型與數位浪潮持續升溫，麗彤積極推進數位轉型與營運升級，全面導入AI數據分析與智慧決策機制，提升決策敏捷度與行銷精準度。近期已完成核心客戶資料平台初步優化，結合AI技術進行會員價值分析、預測消費行為與推薦模型建構，進一步提升資源配置效率與行銷投資報酬率。

此外，麗彤也同步優化會員經營機制，導入會員生命週期管理與分層經營策略，並透過LINE、社群等多元接觸點強化互動，提升顧客黏著度與回購率。配合精準化的營運成本控管與資源整合，公司營運表現穩健，基礎體質持續強化，為中長期成長奠定良好基礎。

展望2025年，麗彤維持審慎樂觀看法。麗彤積極推動線上與線下通路的整合布局，強化B2C數位銷售模式，並結合電商平台與社群媒體，串聯線下多家實體與自有美容通路，擴大品牌覆蓋力同時公司亦將擴充現有直播通路陣容，不斷優化與各大人氣直播主的合作效益，深化即時互動與產品傳遞的溝通效率，打造穩定且高轉換的銷售引擎。

此外，麗彤挾著玄彬代言所帶來的高話題性，結合「真實、科學、有效」的核心宣言，全面擦亮品牌形象，強化消費者對品牌的認同與信賴。藉以「品牌力、產品力、通路力」三力並進為成長引擎，整合行銷溝通、創新研發與多元渠道資源，全面提升品牌價值、產品競爭力與市場覆蓋率，穩步邁向更具規模與競爭優勢的營運格局。

社群媒體 營收 消費

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