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橙的營收／5月達4025萬元、年增7.18％ 8年同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的（4554）今日公布2025年5月合併營收4,025萬元，較去年同期成長7.18％，改寫近8年來同期新高水準。累計2025年1至5月合併營收達新台幣1.99億元，同步較去年同期成長18.77％。

橙的表示，受惠美洲地區客戶隨著庫存壓力逐步緩解，帶動拉貨力道明顯逐步回升，加上，歐洲地區隨著經銷與直營雙軌並行的業務模式，持續擴大品牌能見度、市場滲透率表現，分別帶動5月份美洲、歐洲地區銷售表現較去年同期成長34.16％、26.74％，進一步推升整體AM業務營收占比達83.01％水準。

橙的指出，經銷與直營並行的策略不僅能提升終端客戶的產品接受度，更增強與當地通路商的合作黏著度，觀察近兩年歐洲AM市場在雙軌銷售策略下快速成長，集團評估此策略適合擁有龐大汽車保有量與成熟售後服務體系的美國市場，並已著手規劃將成功經驗複製到美國市場，有望在既有美國主力客戶穩健訂單基礎下，增添新一波業務接單動能。

美國

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