上奇營收／5月3.6億元年月雙衰 受傳統淡季、匯率波動影響

資訊服務廠商上奇（6123）10日公布，5月合併營收3.66億元，月減4.8%、較去年同期減少20.1%。對此，經營團隊則透露，5月營收表現受到傳統淡季、加上匯率波動等因素的影響，導致當月營收表現略微下滑，並且在去年同期基期較高的情況下，營收表現也受到了一定的影響。5月營收表現中，雲端服務占整體營收比重大約35%，其中子公司昕奇雲端的服務業務表現最佳，並持續展現出穩健的成長動能。

上奇團隊透露，公司5月營收表現中，「企業服務」的占比大約為55%，而「數位印刷服務」的占比則大約10%。另外，旗下數位3D列印設備，已有交機個案應用於製造業的客製化生產，開始展開其應用價值與潛在貢獻。面對快速變動的國際局勢，集團持續強化營運韌性，聚焦高成長與高附加價值業務，特別是昕奇雲端服務在海外市場的拓展，以及數位印刷服務的穩定成長。同時，積極尋求更多成長機會，透過併購與策略合作，加速區域整合與全球佈局，為長期發展奠定堅實基礎。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商; 以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務。

而上奇集團於2017年拍板決議，正式創立子公司昕奇雲端，打造一隻擁有最專業技術的雲端服務營運商，而團隊多年來持續專注在行動應用、影音遊戲、新零售、學習平台等領域，而團隊在對「新創客戶」的服務方面著墨最深，並致力成為「新創好夥伴」，為客戶提供跨界、跨區域的商業營運平台。此外，團隊身為AWS、Google、Microsoft 重要的合作夥伴，也專注提供各種企業用戶公有雲技術服務與解決方案，從全方位顧問諮詢、資訊安全監控到SaaS服務。