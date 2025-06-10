五福營收／5月7.46億元 創同期新高

五福旅遊（2745）10日5月合併營收達7.46億元，年增6.64%，創歷年5月同期新高，並為公司單月營收歷史次高紀錄。自今年3月至5月，五福連續三個月刷新同期新高，並包辦單月營收歷史前三高。

通路布局提速 實體門市強化市場滲透力

2025年五福積極加快實體通路布局，預計全年新開設6間門市，進一步擴大北中南服務版圖，深化區域市場滲透。6月彰化員林門市將率先開幕，高雄楠梓、桃園中壢等潛力市場亦列為下半年拓展重點，透過提升在地服務觸及率，進一步鞏固品牌競爭優勢。

高值化產品策略深化 秋冬高端需求提前布局

因應出境旅遊市場穩步回溫，消費需求日趨高值化、分眾化，五福持續深化產品布局，提前搶攻秋冬高端消費商機，日韓／美加市場，包團需求暢旺，訂單能見度已推至第4季，秋季賞楓商品線提前上市，搶占季節性旅遊市場。

東南亞市場，越南芽莊包機行程升級住宿與餐飲品質，市場反應熱烈，預計11月推出「芽莊＋大叻」雙點進出行程，進一步強化差異化產品競爭力。

長程線市場，歐洲聖誕市集、澳洲雪梨跨年行程提前開賣；下半年重點推廣北歐極光、破冰船等特色高端行程，持續拓展高值客群版圖。

日本市場仍為五福核心營收支柱，隨航點擴增、產品多樣化及包機策略推動，營收貢獻穩定提升，台灣虎航（6757）7月將開闢「高雄－仙台」新航線，五福整合包機資源推出多款團體行程，銷售回饋良好。

沖繩第2季團體行程銷售年增顯著。星宇航空（2646）8月將開航「台北－宮古島」，五福同步推出短天數機加酒套裝，鎖定親子市場與短線度假需求，市場反應熱烈。

持續強化供應鏈整合力 深化分眾市場經營，五福2025年營運策略以「商品力」、「品牌力」、「通路力」與「供應鏈整合力」為四大核心競爭優勢，靈活應對消費市場變化，深化分眾市場經營。針對高端主題型商品，近期推出富士山登山行程、日本關東富士山高爾夫行程、北海道輕裝滑雪行程，持續拓展差異化產品線，提升品牌價值與市場市占率。

五福旅遊表示，隨台灣出境旅遊市場穩健回溫，消費型態持續朝向分眾化、主題化及高性價比發展，公司將持續強化供應鏈整合力，優化毛利結構，提升整體營運動能。全年營收展望樂觀，並將持續透過「實體通路＋數位平台」O2O營運模式深化經營效益，優化品牌客群結構，強化市場領導地位。