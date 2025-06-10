唐榮股東會／董事長趙健在強調 步步為營

不銹鋼上游廠唐榮公司（2035）10日股東會，董事長趙健在表示，全球不銹鋼產能過剩問題短時間難以改善，加上關稅風暴與地緣政治影響地緣經濟發展，希望今年不銹鋼本業穩定發展，同時唐榮將強化尋求業外商機，全體步步為營面對市場挑戰。

趙健在指出，2024年唐榮生產量及銷售量增加，但營收仍受到全球諸多不確定的因素，以及各項成本上漲的影響持續虧損，不過整體表現較前年2023年好許多。

唐榮在年報中揭露，去年受到全球經濟狀況仍不穩定，持續籠罩在高利率、通膨起伏不定、美中科技爭端延續及地緣衝突風險升高等不確定因素下，終端需求低落，加上中國大陸經濟動能衰退，低價傾銷導致全球面臨衝擊。去年唐榮營業收入125億元，較預算154億元減少18.8%，全年稅後純損7.7億元。

面對嚴峻挑戰，唐榮積極提升接單量及生產稼動率，出貨量及生產量均達近三年度新高，已有效減緩產品及產能損失。去年度本業雖虧損7億餘元，但已較112年度明顯縮減。

展望2025年，由於全球不銹鋼市場仍面臨嚴峻的局勢挑戰，今年策略規劃將積極因應並戮力於增加內外銷通路擴展，提高產能利用率，以降低閒置產能，並將調整採購及產銷運作模式，以強化競爭力。

最值得關注的是唐榮擁有龐大不動產資源，擬定業外積極活化資產，提高業外固定收益，以提升公司整體營運績效。此外，為落實企業永續經營，將持續透過嚴謹的治理架構，將ESG與經營策略相結合，從本業核心能力出發，使資源的使用效率充分發揮，同時搭配綠能建置，以強化公司永續競爭力。