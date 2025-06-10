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五福營收／5月7.46億元創單月歷史次高 近三個月營收包辦歷史前三高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福（2745）10日公告5月合併營收7.46億元，年增6.64%，創歷年同期新高。五福/提供
五福（2745）10日公告5月合併營收7.46億元，年增6.64%，創歷年同期新高。五福/提供

五福（2745）10日公告5月合併營收7.46億元，年增6.64%，創歷年同期新高，並創單月歷史次高。今年3月至5月，五福不僅連續三個月刷新同期新高，並包辦單月營收歷史前三高，顯示營運動能十分強勁。累計前五月營收36.63億元，年增16.66%。

五福表示，5月營收主力仍來自日本線穩健表現，韓國線、長程線及郵輪商品同步成長，參團人數與營收皆較去年同期提升，國內旅遊亦較去年同期倍增。值得關注的是，隨著疫後消費者偏好「非旺季高性價比旅遊」趨勢日益明顯，五福靈活調整產品結構，帶動「淡季不淡」效應持續擴大，營收結構進一步優化。

同時，公司加大數位行銷及社群經營投資，推升官網流量與轉化率，成功強化線上線下O2O協同效益。4月台中旅展及5月TTE台北國際觀光博覽會銷售成果雙創同期新高，為第2季與第3季提前挹注營收動能。

因應出境旅遊市場穩步回溫，五福提前搶攻秋冬高端消費商機。包括日韓／美加市場包團需求暢旺，訂單能見度已推至第4季，秋季賞楓商品線提前上市，搶占季節性旅遊市場。東南亞市場的越南芽莊包機行程升級住宿與餐飲品質，市場反應熱烈，預計11月推出「芽莊＋大叻」雙點進出行程，進一步強化差異化產品競爭力。

長程線市場包括歐洲聖誕市集、澳洲雪梨跨年行程提前開賣；下半年重點推廣北歐極光、破冰船等特色高端行程，持續拓展高值客群版圖。

日本市場仍為五福核心營收支柱，隨航點擴增、產品多樣化及包機策略推動，包括台灣虎航（6757）7月將開闢「高雄－仙台」新航線，五福整合包機資源推出多款團體行程，沖繩第2季團體行程銷售年增顯著。星宇航空（2646）8月將開航「台北－宮古島」，五福同步推出短天數機加酒套裝，鎖定親子市場與短線度假需求，市場反應熱烈。

營收 日本

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