美時營收／5月11.29億元、年減27% 前五月營收年增8%

美時（1795）10日宣布5月合併營收11.29億元，較去年同期減少27%；累計今年前五月合併營收84.33億元，較去年同期成長8%。

美時表示，亞洲市場的業務於5月實現年增4%的營收成長，主要受惠於東南亞地區持續強勁的成長動能，特別是在成功整合泰國Teva業務後的表現。

韓國市場則因5月連假較長，部分營收提前至4月認列，導致當月營收短暫下滑。然而，若調整季節性因素，韓國在4月與5月合計的營收仍實現年增7%的成長。

在亞洲以外的出口市場方面，因血癌藥營收認列具有季節性特徵，導致年減63%。

美時表示，5月期間，美時持續拓展全球策略性合作夥伴關係並強化產品組合。5月8日，公司與Supernus簽署獨家協議，將引進Qelbree，一種緩釋型viloxazine配方，為治療注意力不足過動症（ADHD）的新型非刺激性藥物，進軍亞太主要市場。

同日，美時也獲得LENZ公司LNZ100在韓國及部分東南亞國家的獨家開發、生產、註冊與商業化權利；另外，LNZ100是首款也是唯一一款以aceclidine為基礎、用於改善老花眼近距離視力的眼藥水。