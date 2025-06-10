昇達科股東會／亞馬遜Kuiper將發射新衛星 樂觀看待後續營運

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科（3491）10日股東會通過每股配發6.62698284元現金股利，並全面改選董事。昇達科看好，低軌衛星產業持續擴大商轉及布建規模，今年第1季來自低軌衛星客戶貢獻營收占比來到57%，為台廠中來自低軌衛星貢獻營收成分最高的公司，最大客戶將進行新系列衛星發射，樂觀看待後續營運表現。

昇達科2024年營運表現亮眼，營收、毛利率、每股純益及股利均創下歷史新高，每股純益8.59元，每股將配發6.62698284元現金股利，昇達科指出，隨著全球衛星通訊產業進入商轉階段，包括SpaceX、亞馬遜Kuiper等國際業者陸續完成衛星部署初步規模，帶動對通訊關鍵零組件的需求快速提升。

市場研究機構預估，未來十年低軌衛星市場規模將呈現倍數增長，相關零組件、地面設備及服務的需求也將隨之飆升。業界看好，台灣的供應鏈帶來了巨大的機會，尤其是在高頻通訊與射頻（RF）關鍵技術領域，台灣廠商在全球供應鏈中扮演著不可或缺的角色。

昇達科表示，近幾年積極投入低軌通訊市場已見豐碩成果，成功切入國際領導廠商供應鏈，成為具指標性的關鍵零組件合作夥伴，今年第1季的營收中，來自低軌衛星客戶的營收占比接近57%，可以說是台灣廠商中低軌衛星成分最高的一家公司。

昇達科最大客戶亞馬遜Kuiper計畫於2025年4月28日成功完成首批衛星發射後，約6周的時間進行各項通訊測試後，預期測試順利，已排定本週五（13日）進行第二批的衛星發射。

昇達科表示，客戶近期新增多筆高額訂單，客戶端的啟動建置已更明朗，整體待出貨訂單仍維持高檔水準，預期下半年的營運動能將更進一步攀升。

除了既有客戶持續追加訂單外，昇達科指出，數家新開發的國際客戶已啟動產品驗證與試產流程，新開展業務推動未來營運成長可期。

昇達科強調，公司近年已建構起涵蓋研發、製造、驗證到交付的完整服務體系，並透過擴大產能布局與精密製程優化，建立良好的低軌通訊發展基礎。

展望未來，昇達科強調，隨著衛星通訊應用邁向全球普及，預期將有更多國家與業者投入星座建置，相關需求可望持續擴大，將持續深化技術優勢、靈活應對市場變化，掌握產業長期成長契機。