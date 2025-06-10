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欣新網營收／5月4.63億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）10日公告5月營收4.63億元，月增13%，年增16%，創歷年同期新高；累計今年前5月營收20.69億元，年增22%，為歷年同期新高水準。隨著電商平台日益增加，品牌對精準行銷的需求提升，電商營運與廣告操作的複雜度也隨之提高，帶動欣新網整體成長趨勢。

迎接電商年中最大檔「618購物節」商機，欣新網營運動能來自「電子商務商品銷售」與「數位行銷服務」兩大業務的同步推進，分別約占整體營收65%與35%。在「電子商務商品銷售」業務部分，欣新網攜手美妝、生活用品、母嬰用品、時尚服飾與運動品牌、食品／飲品與保健品、家電與等逾200個代營運品牌客戶整合各大電商平台推出一系列行銷活動，受惠於服務品牌客戶與產品銷售增加，成為公司成長的主要引擎。

在數位行銷服務業務方面，目前累積逾1,200家客戶，計畫在關鍵檔期增加廣告投入，進一步為公司營運挹注穩定成長動能，奠定營收加速擴張基礎。

展望下半年，欣新網指出，今年前五月營收年增率穩步成長，用亮眼數據展現在電商通路競爭激烈環境下，營運持續擴張的實力；邁入電商下半年傳統旺季，預期將迎來更顯著的業績貢獻，全年營運表現可望穩健向上。

電子商務 電商 營收

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