數字營收／5月2.08億元創歷史新高

網路生活平台數字（5287）公告5月營收2.08億元，較上月及去年同期分別成長3％、7％，再創單月歷史新高紀錄；累計1-5月合併營收9.57億元，年增率5％，亦創歷年同期新高。

數字科技10日重訊公告被數位部裁罰100萬元。數字科技表示，數位部相關規定，強化監理第三方支付產業管理規範，保障使用者財產安全，惟8591站台因少數會員主張個資法，公司內部操作人員對於法令適用範圍有所誤解，作業疏失以致誤觸第三方支付服務之相關法令規範。

數字科技表示，已嚴謹改善，加強人員訓練，並建立完善內部控制與稽核制度，落實客戶身分確認機制，檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否充足，並確保資訊之即時性、真實性及妥適性，以及持續確認客戶之交易或帳號之運作方式是否適法，罰鍰對公司財務業務無重大影響

數字科技3月起連續三個月單月合併營收逾2億元，5月為單月歷史新高，主要受惠「小雞上工」持續在打工市場擴大市占率，持續優化職缺曝光廣告方案。加上「8591寶物交易網」持續優化使用者體驗，小雞上工及8591寶物交易網5月營收均雙位數成長，推升數字科技5月營收。

數字科技計1-5月合併營收9.57億元，年增率5％，受惠「591房屋交易網」推出以智慧房聊、AI影音講房及智能標題三大核心功能之「591 AI助手」，提升聯絡效率與刊登體驗，通過AI智選推薦最優套餐方案，透過多元收費模式，再啟動AI變現，為站台提升競爭優勢，使591房屋5月與前5月業績穩健增長。