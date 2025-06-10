快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

櫃買攜手勤業眾信 力挺新創公司發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為助攻新創企業發展，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手勤業眾信聯合會計師事務所於6月10日舉辦新竹地區的新創小聚活動，邀集來自能源開發管理、人工智慧影像辨識技術及高效能的散熱解決方案等領域的新創團隊，就創櫃板Plus新制及輔導資源內容進行交流，現場交流氣氛熱烈。

這本次交流活動中，櫃買中心針對加入創櫃板的好處、plus新制內容、登錄流程與輔導資源等進行說明，輔導資源包含各級輔導課程、會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合機會、參展補助及增加宣傳曝光機會等。勤業眾信聯合會計師事務所團隊則介紹其提供的會計及內部控制制度相關諮詢與輔導服務，並強調將持續秉持專業，為企業提供進入資本市場所需的專業服務。

櫃買中心提到，升級後的創櫃板Plus申請流程變得更加簡便，同時，結合創櫃板Plus平台大聯盟的多元資源，期能協助企業在市場中脫穎而出。未來將持續透過各地區新創小聚活動舉辦，與勤業眾信攜手深入地區服務，協助更多企業申請加入創櫃板。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm

櫃買中心 大聯盟 創櫃板

延伸閱讀

櫃買伴企業成長 永續前行

KPMG攜新創 加入創櫃板Plus

櫃買中心力挺中小微企 獲資金進駐

櫃買海外引資出擊 6月赴香港辦法說會

相關新聞

寶雅營收／5月20.4億元 創歷史同期新高

寶雅（5904）10日公布5月合併營收20.4億元，年增9.6%，創歷史同期新高；累計至5月營收102.6億，年增7.7...

五福營收／5月7.46億元創單月歷史次高 近三個月營收包辦歷史前三高

五福（2745）10日公告5月合併營收7.46億元，年增6.64%，創歷年同期新高，並創單月歷史次高。今年3月至5月，五...

櫃買伴企業成長 永續前行

櫃買中心（Taipei Exchange）過去30年來持續深耕資本市場，以分階段方式育成企業，並依照申請門檻、交易方式及...

KPMG攜新創 加入創櫃板Plus

近期匯率波動壓縮出口利潤，許多中小企業因避險工具與財務彈性不足，面臨營運壓力；加上川普關稅政策調整，企業亦須應對訂單變動...

櫃買中心力挺中小微企 獲資金進駐

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板（GISA）自2014年成立，主要係為協助中小微型創新企業，提供企業成長...

力致5月營收月增躍升三成 攀高峰

散熱模組廠力致（3483）昨（9）日公告5月營收9.46億元，月增30.5%、年增27.1%，創歷史新高；累計今年前五月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。