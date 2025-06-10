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順達股東會／伺服器BBU業務帶動 今年營運有望呈現逐季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）10日舉行股東會，展望後市，順達持續看好非IT業務增長動能，尤其在伺服器BBU產品帶動下，順達看好今年整體營運將呈現逐季成長，下半年表現將優於上半年。

順達2024年營收139億元，稅後純益26.7億元，每股純益（EPS）達17.59元。儘管去年營收衰退，但在業外大進補下，帶動順達獲利勁揚，公司也大方配息，股東會通過配發現金股利12.5元。

展望後市，順達董事長鍾聰明表示，世界經濟情勢受中美貿易衝突、地緣政治衝突等不確定因素影響，關稅議題亦不斷升溫擴大，使整體營運面臨嚴峻考驗，雖然消費性市場有微軟新作業系統更替及AI PC發展的刺激驅動，但受市場削價競爭影響，預期順達消費性市場產品銷量營收持續下滑。

然而，在非消費性產品方面，順達全力拓展資料中心備援電池模組業務，家用儲能電池模組亦持續出貨，加上輕型電動載具（LEV）在市場庫存去化完畢後，順達亦積極參與新案設計，並開發不同市場應用產品。

伺服器BBU為順達今年主要成長動能，順達搭配台達電等電源供應器廠持續擴展相關業務，在非IT業務成長下，公司看好今年整體營運將呈現逐季成長，下半年表現將優於上半年。

順達去年非IT業務營收比重約10%至15%，今年在伺服器BBU成長下，看好今年非IT業務營收比重衝上30%至40%，且因非IT業務毛利率較高，在產品組合優化下，預期將帶動順達今年整體毛利率上揚。

順達今年5月營收13.04億元，月增45.91%、年減16.51%，為9個月新高；累計順達今年前五個月營收達45.61億元、年減26.1%。

整體來看，順達預計今年IT類營收將下滑，但公司仍力拚2025年營收持平，且在BBU業務強勁增長下，有利產品組合進一步優化。

電池模組 營收

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