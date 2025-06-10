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寶雅營收／5月20.4億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅。聯合報系資料照
寶雅。聯合報系資料照

寶雅（5904）10日公布5月合併營收20.4億元，年增9.6%，創歷史同期新高；累計至5月營收102.6億，年增7.7%。

寶雅表示，截至5月底為止，全國共有420間寶雅。寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。

延續近五年對海洋永續的深耕承諾，寶雅表示，再次迎來守護蔚藍盛夏的全新挑戰，秉持「美麗不應犧牲自然」的理念，寶雅即日起正式啟動象徵守護與自由精神的「11力量守護之翼」公益捐贈計畫，攜手澎湖科技大學推動「燕鷗守護計畫」，為瀕危海鳥築起棲地希望。

此次計畫透過推廣海洋友善商品，號召以日常選購實踐環境保育。凡購買貼有海洋友善標章的商品，寶雅即撥11元投入「友愛海洋基金」，以實際行動守護生態多樣性、促進環境教育，展現品牌對美麗與自然共好的堅持。

營收 寶雅

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