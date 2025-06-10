虎門5月營收、前5月累計營收 同創歷年新高

虎門今（10）日公告5月營收5578萬元，比去年同期成長29.7％；累計1-5月營收3億元，年增24.3％，單月與累計營收續創同期新高。

虎門布局CPC（協同產品商務）、工業4.0成果逐步顯現，增添成長動能，配合CAE（電腦輔助工程）需求擴大，虎門繳出營收連續29個月年增佳績。三大部門受惠算力持續提升AI（人工智慧）應用快速發展，虎門因應客戶需求搭配AI應用，創造接單優勢，有效擴張營運規模。

全球科技大廠投入AI技術與創新產品、服務的開發，推動新一代終端產品研發設計需求，CAE市場穩定成長，5月營收除了來自半導體設備、晶片製造、封測等半導體相關產業，以及無人機、機器人、PCB、車載鏡頭及法人研發單位的CAE需求之外，CPC也貢獻營收成長。

CPC、工業4.0自接單至客戶驗收認列營收需要經過一段時間，今年已陸續貢獻營收成長，目前仍有在手訂單執行中，預計下半年營收貢獻將更為顯著。

虎門CAE、CPC部門持續引進軟硬體解決方案，並透過機器學習與AI應用，協助客戶在日常運營中自動化重複性任務，將人力資源集中於更高價值的業務創新。

工業4.0主要是協助客戶導入軟硬體自動化系統，透過虛實整合縮短設計與整合所需工時，包含自動化系統導入、MES製造執行系統＋IoT物聯網、機器人離線編程等，也整合3D視覺、AI深度學習，現階段客戶的AI應用主要搭配品管、品檢需求，未來也將配合客戶需求提供更多AI應用。