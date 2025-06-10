智冠5月合併營收5.21億元 6月跨平台遊戲持續助力

智冠科技今（10）日公布5月合併營收5.21億元，月增2%，公司表示，主要原因是集團推出遊戲周年活動、遊戲改版及金流服務挹注，推動本月營收攀升；累計貢獻營收26.40億元，集團整體營收保持穩健水平。

智冠旗下MyCard數位點數為暑假遊戲旺季預熱，攜手多款熱門遊戲，於e-Play特約門市推出遊戲專屬卡5%折扣活動，並加碼送出豐富遊戲虛寶；此外，祭出限定主題活動，完成任務即可領取百顆扭蛋，有機會帶走電競螢幕、滑鼠與手機等多項好禮。

子公司中華網龍自研的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》已於6月3日正式上市，延續經典IP初代的自由探索與回合制玩法，並全面升級美術風格與介面設計，加入「無人機」、「繪製設計」等全新系統，打造既熟悉又具創新的遊戲體驗，成功獲得過往玩家青睞。開服當日同步開放全新夥伴角色「電玩小魔女」與「瑪麗一世」，陪伴玩家闖蕩耳目一新的飄流世界。

子公司遊戲新幹線旗下最新手遊《風色幻想NeXus》將於6月12日推出首次重大改版，帶來扣人心弦的全新主線劇情與玩法，並釋出人氣VTuber角色「森森鈴蘭」與「瑪格麗特」。同時亦祭出超值回饋福利活動，凡完成指定任務，就有機會獲得300抽、自選《風色幻想》SSR英雄與VTuber角色等豐富好禮。

藍新集團旗下第三方支付品牌「藍新金流NewebPay」攜手玉山信貸推出會員專屬貸款方案，一段式利率6.55%起、最高優惠減碼1.5%，為商戶提供更彈性的資金選擇。電子支付品牌「ezPay簡單付」亦同步推動TWQR掃碼回饋活動，不限金額單筆消費即可享10%回饋、最高回饋50元，擴展日常支付場景。

智冠指出，集團將持續朝企業穩健發展邁進，並透過數位遊戲、網路行銷與金融科技等事業群的動能強化，穩固推升整體營運表現與營收貢獻。