立盈營收／5月及前5月累計均創歷史新高 年增逾100%

立盈（7820）10日公布5月營收2,694萬元，創下歷史新高，月增26.87%，年增124.81%。累計前5月營收1.08億元，同樣創下歷史新高，年增108.67%。

立盈的業務核心是為半導體及相關產業提供循環經濟再利用解決方案。公司將半導體製程中產生的化學品循環再利用，轉化為「綠色人造螢石」資源再生綠色產品。

立盈說明，此產品隨後供應給鋼鐵公司於煉鋼製程使用，充分實踐了「零廢棄、再利用、減碳排」的企業社會責任。

立盈指出，公司5月營收增長，主要得益於半導體產業高階製程的持續擴增。隨著半導體製造過程中產生氟化鈣污泥量的持續增加，立盈積極協助客戶提供更多技術服務解決方案，有效推升了公司營收的持續成長。

展望未來，立盈預期，隨著客戶新訂單的發酵以及半導體產業進入傳統旺季需求，公司營運將持續保持增長動能。

目前，立盈提供給半導體客戶的循環經濟解決方案產能，除了平鎮廠的1,800噸外，位於中部科學園區新增的1,500噸產能也已於今年開始投入使用。

法人指出，隨著半導體產業旺季需求的到來，立盈整體產能利用率預計將逐季上升，展現其產能擴增的效益。