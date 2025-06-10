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乾杯營收／5月寫下同期次高紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

興櫃餐飲乾杯（1269）10日公布2025年5月自結合併營收3.91億元，較去年同期成長4.11%。

累計前五個月自結合併營收18.84億元，年增0.73%，雙雙寫下同期次高紀錄。展望後市，6月推出多項行銷活動、下半年持續展店，以增強整體營運動能。

展望後市，6月為畢業季、謝師宴聚餐旺季，旗下品牌已啟動多項行銷活動。乾杯周年祭推出全月酒肉優惠，266元喝到飽活動引起廣泛詢問、訂位熱度也隨之上升。黑毛屋則推出姆明聯名扭蛋活動，結合數位行銷來強化顧客體驗，提升滿意度和品牌知名度。此外，品牌也陸續推出夏季限定菜色，以吸引顧客光臨，包括黑毛屋本家每年備受顧客期待的海膽鍋、和牛47夏季套餐。透過多元行銷策略、爭取業績成長。

下半年持續穩步推進展店計畫，預計在第3季再展3家分店，包括黑毛屋於台南小北門、台北雙城街開設新門店、黑毛屋本家將進駐統一時代百貨台北店。同時積極籌備全新品牌，為集團增添新動能。

乾杯集團表示，5月營收成長主要受益於外販事業的持續擴張，以及台灣餐飲事業適逢母親節和端午連假聚餐檔期，品牌結構調整的成效逐漸顯現，營運資源轉向增長潛力強勁的黑毛屋品牌，該品牌營收較去年增長達6成，推動台灣餐飲業績成長。

5月下旬成功開幕乾杯與黑毛屋台南南紡店，黑毛屋以姆明主題特色吸引了大量來客，限量千個聯名提袋在短短10天即被兌換完畢，展現卓越的吸客力，未來隨著完整業績挹注，展店效益逐步顯現。推升總店數達76家，包含台灣54間、中國大陸11間、英國1間。

在和牛領域的推廣上，集團以成功將宮崎向日葵牛透過英國首店推向當地市場，榮獲Wagyu Master頒發「品牌推廣獎」。並於日本和牛世界拍賣會上競拍下10頭銘柄和牛，於旗下全台老乾杯推出限量五款銘柄和牛饗宴，向顧客推廣不同銘柄和牛之特色，每款銘柄一經推出熱銷一空，獲得了顧客一致好評。將持續透過各項努力，實現傳播和牛美味的理念。

餐飲業 營收

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