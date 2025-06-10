逸達營收／5月1,394萬元、年增11% 前五月營收年增10%

逸達（6576）公告5月合併營收約1,394.7萬元，年增10.95%；累計今年前五月合併營收約1.83億元，較去年同期成長10.19%。

逸達說明，5月合併營收包含美國終端市場5月之銷售分潤1,372萬元，以及依CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入22萬元；本月逸達並無對授權夥伴進行出貨，預計將於下月依授權夥伴指示安排供貨。

受單月銷售組合變動影響，CAMCEVI 六個月劑型於5月美國終端市場銷售量為1,991支，雖較4月減少約 10%，但銷售分潤金額反增加約300萬元。

CAMCEVI三個月劑型之歐美藥證申請皆已順利進入實質審查，今年CAMCEVI相關營收可望於下半年預計取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，從現有基礎上再大幅成長。

根據逸達與美國市場授權夥伴簽訂之授權合約，每支CAMCEVI對逸達之營收貢獻包含供貨予授權夥伴時所產生的銷貨收入，以及授權夥伴將CAMCEVI於終端市場銷售後，逸達所能享有之銷售分潤。

逸達表示，CAMCEVI六個月劑型的國際市場拓展，繼德國上市之後，授權夥伴Accord Healthcare今年將陸續在加拿大等國，銷售CAMCEVI六個月劑型；長春金賽已於今年2月向中國NMPA遞交CAMCEVI六個月劑型藥證申請並已進入實質審查。隨著在各國相關重點法規里程碑之陸續達成，將為逸達帶來另一波里程金高峰。

此外，CAMCEVI六個月劑型用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦持續積極進行中，臨床收案順利，兒童中樞性性早熟三期臨床預計於今年中完成收案，今年底取得該臨床試驗之主要結果；停經前乳癌三期臨床於日前已完成所有受試者收案，並預計於2026年上半年完成所有受試病患之療程。

逸達表示，CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，未來成長潛力可期。